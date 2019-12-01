Por la venta irregular de terrenos turísticos, dos exgobernadores de Nayarit tienen orden de captura

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 22:00:40

Tepic, Nayarit, a 12 de noviembre de 2025.- Los exgobernadores de Nayarit, Ney González Sánchez y Roberto Sandoval Castañeda, cuentan con órdenes de aprehensión, debido a que se les acusa de diversos delitos relacionados con la venta irregular de terrenos turísticos a precios muy por debajo de su valor comercial durante sus administraciones.

Dicha información, fue dada a conocer por autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) Y EL Gobierno de Nayarit, durante una conferencia de prensa, en donde se presentaron resultados del “Mega Operativo Nayarit”.

Con dicho operativo, se lograron recuperar más de 9 millones 600 mil metros cuadrados de terrenos que fueron vendidos de manera irregular, durante las administraciones de ambos exmandatarios.

También se aseguraron cuentas bancarias con más de 7 mil millones de pesos.

De acuerdo a la información que hay, Roberto Sandoval, aunque tiene una orden de captura, su carpeta de investigación continúa en integración, pero él se encuentra preso desde el 2021 en una cárcel de Tepic, donde hace poco tiempo lo condenaron a 7 años de prisión por otros delitos.

Asimismo, Ney González, cuenta con una orden de aprehensión, y ya se solicitó el apoyo de la Interpol para girar una ficha roja de búsqueda internacional, para ser localizado y capturado. Según los últimos datos, estaría en Israel, debido a que se difundió una grabación de él en el mar de Galilea, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades.