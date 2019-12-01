FGR logra vinculación a proceso contra presunto traficante detenido en Jalisco

FGR logra vinculación a proceso contra presunto traficante detenido en Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2025 a las 22:15:51
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2025.— La Fiscalía General de la República (FGR) sumó un nuevo golpe en su ofensiva contra la delincuencia organizada al obtener la vinculación a proceso de Juan “R”, señalado como presunto integrante de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas.

De acuerdo con el comunicado oficial FGR 741/25, la resolución fue emitida por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, luego de que el Ministerio Público Federal presentara las pruebas suficientes para acreditar la posible participación del acusado en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Juan “R” no fue detenido en las calles ni en un operativo sorpresa: las autoridades ejecutaron una orden de aprehensión por reclusión al interior del Reclusorio Metropolitano del Estado de Jalisco, donde ya permanecía preso por otra causa penal. Es decir, el presunto criminal fue vinculado desde la cárcel, ampliando así el catálogo de delitos que se le imputan.

Tras la audiencia, el juez determinó que el acusado deberá permanecer bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”, uno de los penales de máxima seguridad más vigilados del país, mientras se desarrolla la investigación complementaria que tendrá un plazo de cuatro meses.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) continúa integrando los elementos que podrían perfilar a Juan “R” como parte de una red más amplia de distribución de drogas, con operaciones presuntamente extendidas en el occidente del país.

Fuentes judiciales consultadas señalan que este proceso forma parte de una serie de acciones recientes de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dirigidas a desarticular células criminales con vínculos interestatales, especialmente aquellas que operan desde los centros penitenciarios.

Con esta vinculación, el caso de Juan “R” se perfila como uno de los más relevantes en la estrategia del gobierno federal contra la delincuencia organizada en los últimos meses.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Conmociona a Juchitán, Oaxaca el homicidio de Noelia, una menor de 4 años de edad
FGR logra vinculación a proceso contra presunto traficante detenido en Jalisco
Por la venta irregular de terrenos turísticos, dos exgobernadores de Nayarit tienen orden de captura
Combate frontal a delincuencia con el Plan Michoacán: detenidas 4 personas con fusiles en Gabriel Zamora
Más información de la categoria
Ejército y GN capturan a “El Búho”, “El Cucú” y dos más tras feroz enfrentamiento armado en Múgica, Michoacán 
Hallan sin vida al sacerdote Ernesto Baltazar, desaparecido hace dos semanas en el Edomex: Estaba en un desagüe, atado a un sillón 
Morena Michoacán denuncia al diputado David Cortés por usar 21 espectaculares para campaña anticipada 
Por inseguridad, cancelan el desfile conmemorativo del 20 de noviembre en Uruapan, Michoacán
Comentarios