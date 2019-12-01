FGR logra vinculación a proceso contra presunto traficante detenido en Jalisco

Ciudad de México, a 12 de noviembre de 2025.— La Fiscalía General de la República (FGR) sumó un nuevo golpe en su ofensiva contra la delincuencia organizada al obtener la vinculación a proceso de Juan “R”, señalado como presunto integrante de una estructura criminal dedicada al tráfico de drogas.

De acuerdo con el comunicado oficial FGR 741/25, la resolución fue emitida por un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, luego de que el Ministerio Público Federal presentara las pruebas suficientes para acreditar la posible participación del acusado en delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Juan “R” no fue detenido en las calles ni en un operativo sorpresa: las autoridades ejecutaron una orden de aprehensión por reclusión al interior del Reclusorio Metropolitano del Estado de Jalisco, donde ya permanecía preso por otra causa penal. Es decir, el presunto criminal fue vinculado desde la cárcel, ampliando así el catálogo de delitos que se le imputan.

Tras la audiencia, el juez determinó que el acusado deberá permanecer bajo prisión preventiva oficiosa en el Centro Federal de Readaptación Social Número Uno “Altiplano”, uno de los penales de máxima seguridad más vigilados del país, mientras se desarrolla la investigación complementaria que tendrá un plazo de cuatro meses.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) continúa integrando los elementos que podrían perfilar a Juan “R” como parte de una red más amplia de distribución de drogas, con operaciones presuntamente extendidas en el occidente del país.

Fuentes judiciales consultadas señalan que este proceso forma parte de una serie de acciones recientes de la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dirigidas a desarticular células criminales con vínculos interestatales, especialmente aquellas que operan desde los centros penitenciarios.

Con esta vinculación, el caso de Juan “R” se perfila como uno de los más relevantes en la estrategia del gobierno federal contra la delincuencia organizada en los últimos meses.