Marcha de la CNTE intenta derribar vallas de Palacio Nacional sin éxito; comienzan su movilización

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 07:59:21

Ciudad de México, 13 de noviembre del 2025.- Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arribaron a la Ciudad de México para comenzar con su jornada de protestas durante este jueves.

Los docentes se congregaron en la plancha del Zócalo capitalino como parte de su cometido de cercar el Palacio Nacional a minutos de que arranque la tradicional conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante la amenaza, horas antes se colocaron vallas en las inmediaciones de Palacio Nacional y la Catedral Metropolitana para la protección de ambos recintos, al mismo tiempo que policías de la Ciudad de México realizó cortes a la circulación en el Centro Histórico.

Ante el cerco de vallas, algunos profesores a su arribo intentaron derribarlas, lo cual provocó momentos de tensión con los policías capitalinos, quienes les lanzaron gases para disuadirlos.

El intento por derribar la barricada que protege Palacio Nacional fue fallido y se espera que los profesores lleven a cabo un mitin en el Zócalo para luego trasladarse a la Cámara de Diputados.

Así mismo, se espera que algunos maestros tomen casetas de cobro, en una jornada que se tornará caótica en la capital de la República Mexicana.