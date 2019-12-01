Conmociona a Juchitán, Oaxaca el homicidio de Noelia, una menor de 4 años de edad

Oaxaca, Oaxaca, a 12 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca, dio a conocer que el cuerpo de la niña Noelia Daylen, de cuatro años de edad, quien fue encontrada asesinada en Juchitán, ya fue reconocida por sus familiares, después de que se diera a conocer que la noticia era falsa.

De acuerdo a la información, los familiares de la menor, decían que no tenían ninguna información, y que incluso no se había identificado el cuerpo, por lo que continuaban con las esperanzas de encontrar a la niña con vida, por lo que seguían pidiendo ayuda para buscarla.

La Fiscalía, indicó que tras el hallazgo del cuerpo de la pequeña, dio a la familia el acompañamiento, así como atención psicoemocional.

También detallaron que hay tres personas detenidas, señalas de ser los presuntos responsables del crimen, quienes fueron identificadas con las iniciales R.E.B.N., M.G.S.P. y R.I.P.G.

Cabe señalar, que la menor desapareció después de un ataque armado, en el que le quitaron la vida a su madre, a otra mujer y a un hombre.

La niña estuvo desaparecida aproximadamente 12 horas, hasta que las autoridades la encontraron al interiro de una vivienda.

“No tengo palabras para expresar mi sentir, el coraje y la impotencia de la maldad en este mundo. Descansa en paz mi amada pequeña. Me duele el alma y el corazón por tu partida. Eres un ángel y no merecías tal sufrimiento, que tu muerte no quede impune y que tus perpetradores paguen caro lo que te hicieron”, expresó Ivanna Castillejos, tía de Noelia, mediante una publicación en sus redes sociales.

Asimismo, la tía de la menor, lanzó un llamado a los habitantes de Juchitán, para que tomen conciencia de lo que se vive en la región y sentenció que no habrá perdón ni olvido ante el crimen.

“Ojalá y Juchitán abra los ojos, que despierten, que tomen conciencia de lo que se está viviendo hoy en día. Hoy fuimos nosotros y de verdad espero que ya no haya casos repetibles. Descansa en paz mi niña hermosa, tan llena de vida. Estarás junto a tu mamita que amaste tanto. No hay perdón ni olvido”, escribió.