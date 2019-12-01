Blindaje Morelia: aprehenden a dos con 5 kilogramos de estupefaciente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Noviembre de 2025 a las 07:31:47
Morelia, Michoacán, 13 de noviembre del 2025.- Como resultado de las acciones del operativo Blindaje Morelia, personal de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa) detuvieron a dos personas en posesión de cinco kilogramos de enervante, a quienes les aseguraron un vehículo en la ciudad de Morelia. 

Sobre el particular se informó que producto de las labores de vigilancia del Operativo Blindaje Morelia, los agentes de la Guardia Civil y del Ejército Mexicano aseguraron a una mujer y un hombre, quienes iban a bordo de un vehículo que circulaba a exceso de velocidad por la carretera Morelia-Salamanca. 

Al inspeccionar la camioneta fueron localizados seis envoltorios de sustancia granulosa con las características propias de la metanfetamina, con un peso aproximado de cinco kilogramos, mismos que fueron puestos a disposición de la autoridad competente junto con los ahora indiciados. 

Con vigilancia permanente y presencia en las calles, los efectivos de la SSP garantizan la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía a través del Operativo Blindaje Morelia.

