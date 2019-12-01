Arranca el Buen Fin 2025 en México

Ciudad de México, 13 de noviembre del 2025.- El Buen Fin 2025 arrancó oficialmente este jueves 13 de noviembre en todo México, marcando su quinceava edición con miles de ofertas y promociones en comercios de distintos sectores. Este evento, considerado uno de los más importantes del año para el consumo interno, busca reactivar la economía nacional y fortalecer el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

En esta edición, el programa pondrá especial énfasis en impulsar los productos nacionales mediante la estrategia “Hecho en México”, la cual promueve el consumo de artículos elaborados en el país. Miles de negocios en todo el territorio ofrecerán descuentos oficiales y promociones especiales con el objetivo de incentivar las compras responsables y apoyar al comercio local.

El Buen Fin 2025 tendrá una duración de cinco días, del jueves 13 al lunes 17 de noviembre, periodo durante el cual los consumidores podrán aprovechar rebajas en tiendas físicas y plataformas digitales. Las autoridades federales y organismos empresariales estiman que esta edición superará las cifras de ventas registradas en años anteriores.

De acuerdo con datos de Google, los productos más buscados por los compradores para esta temporada son: ropa, calzado y accesorios (54%), seguidos de electrodomésticos (41%), celulares (39%), televisores y equipos de audio y video (36%), así como laptops y videojuegos (33%). También destacan las categorías de belleza y cuidado personal (30%), muebles y decoración (27%), juguetes (23%), alimentos y bebidas (18%) y productos de limpieza del hogar (14%).