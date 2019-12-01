“Yo sí fui a la escuela”: mujer ligada a Fiscalía de la Ciudad de México desata polémica por insultos a policía

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 08:44:28

Ciudad de México, 16 de marzo del 2026.- Autoridades de la Ciudad de México investigan a una mujer que presuntamente es funcionaria de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que se difundiera un video en redes sociales donde lanza comentarios discriminatorios contra una policía.

El incidente ocurrió la noche del sábado en las inmediaciones del Estadio Olímpico Universitario, ubicado en la alcaldía Coyoacán.

En la grabación viralizada se observa a la mujer dirigirse de forma despectiva a una oficial, a quien le dice: “No me hables de tú porque no somos iguales, yo sí fui a la escuela. A ustedes los quitaron de vender pepitas”.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó que los hechos ocurrieron cuando personal de seguridad privada solicitó el apoyo de policías auxiliares que participaban en el Operativo Estadio Seguro.

De acuerdo con el reporte, los uniformados acudieron para retirar a dos aficionados que presuntamente se encontraban en estado de ebriedad y que estaban agrediendo a otros asistentes, entre ellos dos personas con discapacidad auditiva.

Los policías escoltaron a los involucrados hacia la salida del recinto, momento en el que la mujer que aparece en el video (quien aparentemente es familiar de los aficionados) adoptó una actitud agresiva y lanzó expresiones discriminatorias contra una de las oficiales.

Tras lo ocurrido, la Dirección de Inspección Policial de la Policía Auxiliar y personal de Asuntos Internos de la SSC tomaron conocimiento del caso para brindar acompañamiento a la agente, quien presentará una denuncia formal ante autoridades ministeriales y ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.

Por su parte, la Fiscalía capitalina señaló que su Unidad de Asuntos Internos abrió una investigación para determinar posibles responsabilidades.

“La Fiscalía CDMX no tolera conductas de sus integrantes que vulneren o agredan a ninguna persona, sea ciudadana o servidora pública, y actuará conforme a la normatividad aplicable”, indicó la institución en un pronunciamiento.