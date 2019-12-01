Torton pierde el control y vuelca en la carretera a Coroneo en Corregidora, Querétaro

Torton pierde el control y vuelca en la carretera a Coroneo en Corregidora, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 09:58:18
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Corregidora, Querétaro, 16 de marzo del 2026.- La madrugada de este lunes, se registró una aparatosa volcadura de un camión tipo torton, que se registró sobre la carretera a Coroneo, en el municipio de Corregidora.

Fue a la altura de El Batán, en donde la pesada unidad, la cual iba cargada aparentemente con sustancias químicas, perdió el control y terminó volcando, lo que ocasionó la movilización de los servicios de emergencias.

Una vez en el lugar, brindaron los primeros auxilios y trabajaron en la contención del derrame, para evitar una situación de riesgo en la zona.

La vialidad fue cerrada por elementos policiales, que acudieron a tomar conocimiento y con el apoyo de grúas, se realizaron maniobras, para el retiro de la pesada unidad.

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