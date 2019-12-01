Hallan cadáver de una mujer en terreno baldío de Saltillo, Coahuila

Hallan cadáver de una mujer en terreno baldío de Saltillo, Coahuila
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 09:50:26
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Saltillo, Coahuila, a 16 de marzo 2026.- El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado tirado en un terreno baldío ubicado en la colonia Vista Hermosa del municipio de Saltillo, Coahuila, según informaron autoridades estatales.

Por lo anterior, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE) tomaron conocimiento del caso.

De acuerdo con información oficial, los restos de la víctima, aun no identificada, presenta rastros de carroñerismo.

El cuerpo fue enviado el Servicio Médico Forense (Semefo), donde un grupo multidisciplinario de servicios periciales realizarán la necropsia de ley y determinarán la causa de la muerte de la mujer.

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