Incendio consume recicladora en Santa Rosa Jáuregui

Incendio consume recicladora en Santa Rosa Jáuregui
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 09:55:36
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Querétaro, Querétaro, 16 de marzo del 2026.- La noche del domingo y madrugada de este lunes, servicios de emergencias se movilizaron a la carretera a San Miguel de Allende, en donde se registró un fuerte incendio en una recicladora.

Fue a la altura de Buenavista, en Santa Rosa Jáuregui, en donde se registró el incendio de la recicladora, la cual quedó en pérdida total, por el voraz incendio.

A la zona arribaron diversos cuerpos de emergencias para sofocar el incendio y brindar primeros auxilios, sin embargo al término del incendio, pudieron confirmar que no había personas heridas ni fallecidas.

La zona fue abanderada por autoridades a que acudieron a tomar conocimiento del incendio, el cual fue sofocado hasta las primeras horas de este lunes.

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