Entre piñatas, peregrinaciones, misas y ayudas médicas: con gastos millonarios buscaba El Mencho respaldo en comunidades

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 07:24:09

Guadalajara, Jalisco, 16 de marzo del 2026.- El Cártel Jalisco Nueva Generación habría destinado más de 2.6 millones de pesos durante diciembre del año pasado para financiar eventos, apoyos sociales y actividades comunitarias en distintos municipios de Jalisco, según documentos obtenidos por El Universal.

De acuerdo con el reporte periodístico, los registros forman parte de una presunta “narconómina” atribuida a Nemesio Oseguera Cervantes mejor conocido como El Mencho, líder del grupo criminal que fue abatido, documentos que habrían sido localizados tras el megaoperativo federal en Tapalpa.

Los papeles detallan diversos gastos realizados por la organización en comunidades de la región, incluidos apoyos para celebraciones decembrinas, peregrinaciones religiosas y ayudas económicas para habitantes de localidades donde el cártel mantiene presencia.

Entre los gastos registrados destacan alrededor de un millón de pesos destinados a comidas navideñas para niños, además de 250 mil pesos para la organización de posadas y más de 41 mil pesos para piñatas y dulces en municipios como Autlán de Navarro, El Grullo, Cabo Corrientes y Tomatlán, considerados zonas de influencia del grupo.

Los documentos también mencionan 419 mil pesos destinados a peregrinaciones y 100 mil pesos para flores dedicadas a San Judas Tadeo, figura religiosa a la que, según el medio, el líder del CJNG mostraba devoción. En el mismo registro aparecen 10 mil pesos para misas y 30 mil pesos para un evento religioso en Tonaya.

Además de los eventos comunitarios, la presunta contabilidad incluye apoyos económicos directos a habitantes, como 100 mil pesos entregados a una mujer que sufrió un derrame cerebral y 8 mil 800 pesos para tratamientos de hemodiálisis.

El documento también menciona 60 mil pesos para la operación médica de un joven identificado como “Mario”, así como ayudas para familiares de integrantes del grupo criminal.

Estos apoyos y actividades formarían parte de una estrategia utilizada por organizaciones criminales para generar respaldo social en las comunidades donde operan, lo que les permite consolidar presencia territorial y dificultar el ingreso de fuerzas de seguridad.

En las listas también aparecen recursos destinados a eventos tradicionales, como cabalgatas en zonas rurales, con montos que van de 5 mil a 45 mil pesos, entre ellas una realizada en la localidad de Alcíhuatl, en el municipio de Villa Purificación.