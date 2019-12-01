Sheinbaum enviará el martes al Congreso iniciativa del “Plan B” de reforma electoral

Sheinbaum enviará el martes al Congreso iniciativa del “Plan B” de reforma electoral
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 08:50:19
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Ciudad de México, 16 de marzo del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que este lunes enviará al Congreso de la Unión la iniciativa correspondiente al denominado “Plan B” de la reforma electoral.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, la mandataria federal explicó que el eje central de la propuesta será reorientar recursos destinados a congresos locales, al Senado de la República y a regidores municipales, con el objetivo de que esos fondos se destinen a obras y servicios públicos en municipios y estados.

“Hay un acuerdo para presentar lo que tiene que ver con la reorientación del presupuesto que hay en los congresos locales, en el Senado de la República y en la cantidad de regidores para que ese recurso se quede en los municipios y en los estados para obra pública”, señaló.

Sheinbaum Pardo reiteró que esta iniciativa forma parte de la política de su gobierno para reducir privilegios en el aparato público y fortalecer la inversión en infraestructura y servicios para la población.

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