One Battle After Another conquista Hollywood y se corona como la gran ganadora del Óscar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 07:30:06

California, Estados Unidos, 16 de marzo del 2026.- La película One Battle After Another fue la gran triunfadora en la Premios Óscar, al llevarse seis estatuillas, entre ellas el premio más importante de la noche a Mejor Película, durante la 98 edición celebrada en el Dolby Theatre.

La cinta dirigida por Paul Thomas Anderson superó en la categoría principal a Sinners, producción que llegó como una de las favoritas tras conseguir 16 nominaciones, un récord para esta edición, aunque finalmente obtuvo cuatro premios.

Entre los galardones más destacados de la noche, Paul Thomas Anderson también ganó el premio a Mejor Dirección por One Battle After Another, consolidando el éxito de la cinta en la gala.

En las categorías de actuación, Jessie Buckley obtuvo el Óscar a Mejor Actriz por su trabajo en Hamnet, mientras que Michael B. Jordan se llevó la estatuilla a Mejor Actor por su papel en Sinners.

El premio a Mejor Actor de Reparto fue para Sean Penn por One Battle After Another, mientras que Amy Madigan ganó como Mejor Actriz de Reparto por Weapons.

En el apartado internacional, la estatuilla a Mejor Película Internacional fue para Sentimental Value, producción de Noruega.

Otros premios relevantes incluyeron Mejor Guion Adaptado para Paul Thomas Anderson por One Battle After Another y Mejor Guion Original para Ryan Coogler por Sinners.

En categorías técnicas, Autumn Durald ganó Mejor Fotografía por Sinners, mientras que Andy Jurgensen obtuvo el premio a Mejor Montaje por One Battle After Another.

La película Frankenstein destacó en apartados técnicos, llevándose los premios a Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería y Mejor Dirección de Producción.

En música, Ludwig Göransson ganó el Óscar a Mejor Banda Sonora por Sinners, mientras que la canción Golden de K‑Pop Demon Hunters obtuvo el premio a Mejor Canción Original.

Otros premios incluyeron Mejor Sonido para F1 y Mejores Efectos Visuales para Avatar: Free And Ash.

En animación, K-Pop Demon Hunters fue reconocida como Mejor Película Animada, mientras que el documental Mr. Nobody Against Putin ganó como Mejor Largometraje Documental.

Las categorías de cortometraje fueron para The Singers (Mejor Corto), The Girl Who Cried Pearls (Mejor Corto de Animación) y All The Empty Rooms (Mejor Corto Documental).