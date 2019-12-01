Tras cateo en Morelia, Michoacán aseguran más de 300 dosis de estupefacientes y detiene a un hombre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 09:38:07

Morelia, Michoacán, a 16 de marzo 2026.- Como resultado de la cumplimentación de una orden de cateo en la colonia Mariano Abasolo, en Morelia, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo aseguró 312.5 dosis de metanfetamina, 2.08 dosis de marihuana y detuvo a un hombre presuntamente relacionado con estos hechos.

Sobre el particular se informó que dichas diligencia fue en cumplimiento a una orden de cateo obtenida por el Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, derivada de actos de investigación que permitieron ubicar un domicilio identificado como posible punto de distribución de narcóticos.

Durante el operativo, realizado en un inmueble ubicado en la calle San Miguel El Grande, el personal de la Policía de Investigación aseguró dos bolsas de plástico selladas que contenían sustancia granulosa cristalina con características propias de la metanfetamina, así como nueve bolsas de plástico con residuos de la misma sustancia, equivalente a 312.5 dosis.

Asimismo, se aseguró una bolsa de plástico color negro que contenía vegetal verde seco con las características de la marihuana, equivalente a 2.08 dosis.

En el lugar fue detenido Carlos Josué “N”, de 25 años de edad, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público junto con los indicios asegurados, a efecto de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

En la diligencia participó personal de PDI Alto Impacto y K9, mientras que Policía Morelia, Guardia Nacional y DEFENSA brindaron seguridad perimetral durante el desarrollo del operativo.