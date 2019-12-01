Vuelven a robar tienda Coppel de Parque Celaya, pero sin violencia; se llevaron relojes y joyería

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 22:36:30

Celaya, Guanajuato, a 18 de febrero de 2026.- La tienda departamental Coppel de Parque Celaya fue blanco de un nuevo robo, sin embargo en esta ocasión fue sin violencia.

Según versiones extraoficiales el hurto sucedió alrededor de.las 5:00 de la tarde, pero fue horas después que trabajadores observaron una vitrina con la chapa forzada.

Al interior faltaban relojes y joyería, del que hasta el momento se desconoce el monto.

Fiscalía del Estado llevará el proceso de investigación para determinar la mecánica de lo ocurrido.

Coppel en Plaza Parque Celaya

11 de mayo de 2025: Hombres armados amagaron a trabajadores y robaron teléfonos celulares de los mostradores en la tienda ubicada en Plaza Parque Celaya alrededor de las 11:00 a.m. No hubo personas lesionadas, pero el personal quedó en crisis nerviosa tras el atraco.

Otras sucursales de Coppel en Celaya relacionadas

17 de marzo de 2025: Asalto con robo de celulares en la tienda de la avenida 12 de Octubre esquina camino a San José de Guanajuato. Los delincuentes rompieron vitrinas para sustraer mercancía y huyeron antes de la llegada de autoridades.

En 2025 se reportó que las tiendas departamentales de Coppel han sido blanco recurrente de robos en la zona, incluidos establecimientos en distintas zonas de Celaya, lo que forma parte de una tendencia de incremento de este tipo de delitos en los últimos años.