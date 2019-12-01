Designan a José María Balcázar como nuevo presidente de Perú

Designan a José María Balcázar como nuevo presidente de Perú
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 22:29:17
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lima, Perú, a 18 de febrero de 2026.- El Congreso de Perú designó este miércoles al legislador de izquierda, José María Balcázar, como nuevo presidente del país. Con ello sustituye al mandatario de tendencia derechista José Jerí, quien fue removido del cargo por el propio Legislativo apenas cuatro meses después de haber asumido, y a menos de dos meses de celebrarse las elecciones generales.

En la votación decisiva, Balcázar superó en segunda vuelta a la candidata de centro derecha María del Carmen Alva, integrante de Acción Popular.

Ambos aspirantes habían avanzado a esta etapa tras obtener el mayor número de apoyos en la primera ronda, realizada un día después de que los congresistas aprobaran la vacancia de Jerí.

El resultado final favoreció a Balcázar con 64 votos. Tras confirmarse su victoria, el nuevo presidente anunció un receso en la sesión del Congreso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Vuelven a robar tienda Coppel de Parque Celaya, pero sin violencia; se llevaron relojes y joyería
Se registra explosión de polvorín en Oaxaca; hay una persona con quemaduras en el 90% del cuerpo
Choque en la carretera Zitácuaro-Morelia, deja daños materiales
Sujeto quita la vida a sus abuelos, tras huir de un hospital psiquiátrico en CDMX
Más información de la categoria
Designan a José María Balcázar como nuevo presidente de Perú
Alcaldes detenidos, policías sentenciados y estados bajo la lupa: Operación Enjambre, la ofensiva con la que Sheinbaum y Harfuch sacuden al poder municipal en México
Con Sheinbaum y Harfuch se acaba el pacto de impunidad: Detenidos más de una decena de alcaldes y exalcaldes
Víctor Manríquez busca ratificación como coordinador de MC en Michoacán 
Comentarios