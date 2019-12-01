Designan a José María Balcázar como nuevo presidente de Perú

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 22:29:17

Lima, Perú, a 18 de febrero de 2026.- El Congreso de Perú designó este miércoles al legislador de izquierda, José María Balcázar, como nuevo presidente del país. Con ello sustituye al mandatario de tendencia derechista José Jerí, quien fue removido del cargo por el propio Legislativo apenas cuatro meses después de haber asumido, y a menos de dos meses de celebrarse las elecciones generales.

En la votación decisiva, Balcázar superó en segunda vuelta a la candidata de centro derecha María del Carmen Alva, integrante de Acción Popular.

Ambos aspirantes habían avanzado a esta etapa tras obtener el mayor número de apoyos en la primera ronda, realizada un día después de que los congresistas aprobaran la vacancia de Jerí.

El resultado final favoreció a Balcázar con 64 votos. Tras confirmarse su victoria, el nuevo presidente anunció un receso en la sesión del Congreso.