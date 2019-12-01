Realizan el Primer Simulacro Nacional de Sismo 2026 en CDMX y Estado de México

Ciudad de México, a 18 de febrero de 2026.- Bajo el supuesto de un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) participó de manera exitosa en el Primer Simulacro Nacional de Sismo 2026, realizado en la Ciudad de México y el Estado de México.

A las 11:00 horas, al activarse la alerta sísmica, la Unidad de Seguridad Institucional de la FGR puso en marcha el protocolo correspondiente para este tipo de ejercicios preventivos. De inmediato, las brigadas acreditadas coordinaron el repliegue y la evacuación ordenada de trabajadores, visitantes y usuarios en los distintos inmuebles.

De forma organizada, los brigadistas concentraron al personal en puntos de reunión previamente definidos para garantizar la seguridad. En total, se evacuaron 36 inmuebles metropolitanos de la institución, con la participación de aproximadamente 7 mil 599 personas, entre personal administrativo, sustantivo, público usuario y estudiantes en servicio social, entre otros.

Tras la revisión de las instalaciones, la Unidad de Seguridad Institucional informó que el simulacro se desarrolló sin incidentes en los diferentes edificios, entre ellos el Parque Nacional de Justicia, el inmueble de Dr. Velasco, la Agencia de Investigación Criminal (AIC), el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), la Unidad Especializada de Infraestructura Tecnológica, Comunicaciones y Sistemas (UETICS), diversas fiscalías especializadas, así como centros federales de Inteligencia Criminal, de Arraigo y Pericial Forense ubicados en la capital del país.

En el Estado de México también se sumaron la Fiscalía Federal y las subsedes del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), además de oficinas en los municipios de Chalco, Ecatepec, Naucalpan, Texcoco y Tlalnepantla.

Este ejercicio fortaleció la cultura de la prevención y la preparación del personal de la FGR ante posibles desastres naturales u otras situaciones de emergencia.