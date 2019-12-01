Día del Ejército: vigilan las calles, levantan obras y salvan vidas

Morelia, Mich., a 18 de febrero de 2026.- En un país donde los retos no dan tregua, hay una institución que no se repliega, no descansa y no falla. En el Día del Ejército, México reconoce a los hombres y mujeres que, lo mismo patrullan las calles, construyen infraestructura estratégica o rescatan personas entre escombros, mantienen al país en pie.

El Ejército Mexicano se ha convertido en un pilar operativo del Estado, con presencia constante en tareas de seguridad pública, apoyo a comunidades vulnerables y participación directa en obras clave para el desarrollo nacional. Su despliegue territorial y capacidad logística lo han vuelto indispensable en zonas donde otras instituciones no logran llegar.

Cuando la emergencia golpea —terremotos, huracanes, inundaciones— el uniforme verde olivo aparece entre el caos. Hospitales improvisados, rescates contrarreloj, alimentos y refugio para miles de familias: vidas salvadas gracias a disciplina, organización y respuesta inmediata.

Pero su labor no termina ahí. En los últimos años, el Ejército también ha asumido un rol activo en la construcción de aeropuertos, carreteras y proyectos estratégicos, demostrando que su capacidad va más allá del ámbito militar. Donde hay urgencia, ellos ejecutan; donde hay riesgo, ellos avanzan.

Bajo la conducción de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército mantiene una de las mayores tasas de confianza ciudadana, fruto de décadas de servicio, sacrificio y presencia constante al lado del pueblo.

El 19 de febrero no se celebra la fuerza por la fuerza misma. En el Día del Ejército, México reconoce a una institución que vigila, construye y salva, que actúa cuando otros dudan y que, en los momentos más difíciles, siempre responde.