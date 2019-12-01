Hombre muere tras caer desde un árbol a una fogata, en Villa Madero, Michoacán

Villa Madero, Mich., a 19 de febrero de 2026.– Una escena de auténtico horror se vivió la tarde de este miércoles en la comunidad de Loma Caliente, donde un hombre perdió la vida de manera trágica e inesperada al caer sobre una fogata encendida al interior de un domicilio.

De acuerdo con los primeros reportes, el ahora occiso —quien hasta el momento permanece en calidad de no identificado— habría subido a un árbol por razones aún desconocidas. Sin embargo, en un descuido fatal, perdió el equilibrio y cayó directamente sobre las brasas, ante la mirada atónita de las personas que se encontraban en el lugar.

Quienes presenciaron el accidente corrieron de inmediato para auxiliarlo, pero al acercarse se dieron cuenta de que ya no presentaba signos vitales, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades.

Elementos de la policía municipal de Villa Madero acudieron al sitio y confirmaron el fallecimiento, dando aviso a la Fiscalía de Michoacán para el inicio de las investigaciones correspondientes. Más tarde, personal investigador localizó quemaduras visibles en el cuerpo de la víctima, por lo que el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios necesarios para determinar con precisión la causa de la muerte.