Se registra explosión de polvorín en Oaxaca; hay una persona con quemaduras en el 90% del cuerpo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 21:52:56

Oaxaca, Oaxaca, a 18 de febrero de 2026.- La noche de este miércoles se registró la explosión de un polvorín en San Juan Bautista Guelache, informó el gobierno del estado de Oaxaca. El incidente dejó como saldo una persona lesionada con quemaduras en hasta el 90 por ciento de su cuerpo.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron en un polvorín ubicado sobre la calle Los Pinos, en la agencia de San Miguel, en el Valle Eteco. En el sitio se generó un incendio de gran magnitud acompañado de detonaciones de pirotecnia, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia.

De manera preliminar, se confirmó que una persona resultó gravemente herida y fue trasladada en código rojo al Hospital Dr. Aurelio Valdivieso, en la ciudad de Oaxaca, para recibir atención médica especializada.

Al lugar también acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar la conflagración, la cual dejó daños materiales.