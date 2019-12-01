Choque en la carretera Zitácuaro-Morelia, deja daños materiales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 20:25:07

Zitácuaro, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- Daños materiales dejó como saldo el choque entre dos vehículos, hechos registrados en la carretera Zitácuaro-Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones del panteón, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de tránsito, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes revisaron a los ocupantes de ambos autos sin que se reporten lesionados.

Entre tanto persona del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.