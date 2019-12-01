Choque en la carretera Zitácuaro-Morelia, deja daños materiales

Choque en la carretera Zitácuaro-Morelia, deja daños materiales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 20:25:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zitácuaro, Michoacán, a 18 de febrero de 2026.- Daños materiales dejó como saldo el choque entre dos vehículos, hechos registrados en la carretera Zitácuaro-Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera en las inmediaciones del panteón, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de tránsito, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes revisaron a los ocupantes de ambos autos sin que se reporten lesionados.

Entre tanto persona del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Choque en la carretera Zitácuaro-Morelia, deja daños materiales
Sujeto quita la vida a sus abuelos, tras huir de un hospital psiquiátrico en CDMX
Choque en Cuitzeo, Michoacán, deja un hombre sin vida
En Uruapan, Michoacán: Detiene la GC en poder de sustancias ilícitas a un sujeto en la colonia Quirindavara
Más información de la categoria
Carta de Carlos Manzo a Morena revela respaldo previo a Raúl Morón como candidato de unidad
Población desplazada por violencia, retorna a comunidades de Apatzingán: Sandra Olimpia
Por quebranto de 3 mil 412 millones y riesgo de fuga, tribunal niega amparo al primer Secretario de Seguridad de Michoacán con Silvano Aureoles; exgobernador sigue a la fuga
Obtén descuentos de hasta el 30% con la tarjetas Orgullo Migrante
Comentarios