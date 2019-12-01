Vuelca y se incendia pipa en Montemorelos, Nuevo León, ocasionando el cierre de la Carretera Nacional

Vuelca y se incendia pipa en Montemorelos, Nuevo León, ocasionando el cierre de la Carretera Nacional
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 20:14:05
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Montemorelos, Nuevo León, a 8 de abril de 2026.- El tránsito en la Carretera Nacional fue interrumpido la tarde de este miércoles luego de que una pipa que transportaba combustible se accidentara y se incendiara en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, generando una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con información de Protección Civil estatal, el percance ocurrió alrededor de las 16:42 horas en el kilómetro 200 de esta vía, la cual conecta a Nuevo León con Tamaulipas. El incidente provocó el cierre total de la carretera en ambos sentidos mientras se atendía la situación.

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron personas lesionadas. Sin embargo, el siniestro obligó a las autoridades a implementar un operativo para controlar el fuego y evitar mayores riesgos.

La unidad afectada es un tractocamión de la marca Kenworth, con placas 98APL9L, que transportaba aproximadamente 31 mil 100 litros de gasolina. El vehículo pertenece a la empresa GSF División de Transportes de RL de CV, con origen en Namiquipa, Chihuahua.

Al sitio acudió personal de la Cruz Roja, SEDENA, Protección Civil Montemorelos, Protección Civil Allende, Protección Civil Nuevo León, Bomberos de Linares, Fuerza Civil y Guardia Nacional, quienes se encargaron de realizar labores de enfriamiento, así como de asegurar el área y prevenir la reactivación del incendio.

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