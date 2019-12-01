Se registra incendio en tiradero clandestino de residuos en la colonia El Mirador de Zempoala, Hidalgo

Se registra incendio en tiradero clandestino de residuos en la colonia El Mirador de Zempoala, Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 21:09:22
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Zempoala, Hidalgo, a 8 de abril de 2026.- Un incendio registrado en un tiradero clandestino de residuos en el municipio de Zempoala, Hidalgo, provocó movilización de cuerpos de emergencia y preocupación entre vecinos de la colonia El Mirador, debido a la intensa columna de humo que se generó en la zona.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), el predio era utilizado como depósito irregular de basura, donde se acumulaban restos de jardinería, neumáticos y madera en desuso, materiales altamente inflamables que favorecieron la rápida expansión del fuego.

El siniestro derivó en una densa nube de humo negro que pudo observarse a varios kilómetros de distancia, incluso en distintos puntos del área metropolitana de Pachuca, lo que también impactó la visibilidad en algunas vialidades.

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al sitio tras recibir el reporte, iniciando de inmediato las labores para contener y sofocar las llamas.

Autoridades estatales informaron que, hasta el momento, el incendio se mantiene bajo control y no representa un peligro directo para la población cercana; sin embargo, los trabajos continúan para lograr su extinción total y evitar posibles rebrotes.

Finalmente, la SSPH exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y consultar únicamente fuentes confiables para seguir la evolución de este incidente.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Por incendio en fábrica de plásticos, evacuan aproximadamente a 200 personas en San Luis Potosí
Se registra incendio en tiradero clandestino de residuos en la colonia El Mirador de Zempoala, Hidalgo
Vuelca y se incendia pipa en Montemorelos, Nuevo León, ocasionando el cierre de la Carretera Nacional
Persecución y enfrentamiento armado entre policías y presuntos ladrones deja un herido
Más información de la categoria
“Pueden cargar Magna”, solución de Sheinbaum ante alza de la Premium a cerca de 30 pesos; promesa de AMLO de 10 pesos por litro, nunca llegó
Gobierno federal concluye proceso de reparación a víctimas de accidente en Tren Interoceánico
Influencer Werevertumorro rechaza registrar su celular en plataforma de la 4T: Gobierno lo contacta a su número privado para hacerle saber que están al pendiente de él
A la cárcel 13 soldados por matar a dos niñas en Badiraguato, Sinaloa: Estado, Ejército y federación dijeron que fue enfrentamiento, pero le dieron 119 balazos a una familia; hasta Sheinbaum evitó hablar del caso
Comentarios