Se registra incendio en tiradero clandestino de residuos en la colonia El Mirador de Zempoala, Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 21:09:22

Zempoala, Hidalgo, a 8 de abril de 2026.- Un incendio registrado en un tiradero clandestino de residuos en el municipio de Zempoala, Hidalgo, provocó movilización de cuerpos de emergencia y preocupación entre vecinos de la colonia El Mirador, debido a la intensa columna de humo que se generó en la zona.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), el predio era utilizado como depósito irregular de basura, donde se acumulaban restos de jardinería, neumáticos y madera en desuso, materiales altamente inflamables que favorecieron la rápida expansión del fuego.

El siniestro derivó en una densa nube de humo negro que pudo observarse a varios kilómetros de distancia, incluso en distintos puntos del área metropolitana de Pachuca, lo que también impactó la visibilidad en algunas vialidades.

Elementos del cuerpo de bomberos acudieron al sitio tras recibir el reporte, iniciando de inmediato las labores para contener y sofocar las llamas.

Autoridades estatales informaron que, hasta el momento, el incendio se mantiene bajo control y no representa un peligro directo para la población cercana; sin embargo, los trabajos continúan para lograr su extinción total y evitar posibles rebrotes.

Finalmente, la SSPH exhortó a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y consultar únicamente fuentes confiables para seguir la evolución de este incidente.