Por incendio en fábrica de plásticos, evacuan aproximadamente a 200 personas en San Luis Potosí

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 21:34:38

San Luis Potosí, San Luis Potosí, a 8 de abril de 2026.- Un incendio de gran magnitud registrado la tarde de este miércoles en una planta industrial de la capital provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación preventiva de alrededor de 200 personas, sin que se reportaran víctimas.

El siniestro ocurrió en las instalaciones de la empresa Polímeros Nacionales, ubicadas en el cruce del Eje 124 y la avenida Comisión Federal de Electricidad número 290, dentro de la Zona Industrial. Debido a los materiales que se procesan en el lugar, principalmente plásticos, el fuego generó densas columnas de humo negro visibles desde diversos puntos de la ciudad, lo que generó alarma entre la población.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el reporte fue atendido de forma inmediata mediante un operativo en el que participaron Bomberos Metropolitanos, elementos de la Guardia Civil estatal y municipal, así como brigadistas internos de la propia empresa.

Las labores de emergencia se centraron en resguardar la integridad de los trabajadores, logrando evacuar el inmueble y áreas cercanas sin que se registraran personas lesionadas o fallecidas.

En cuanto a los daños, autoridades estiman de manera preliminar pérdidas materiales por varios millones de pesos, derivadas de la afectación a maquinaria y materia prima.

Tanto autoridades locales como directivos de la empresa informaron que una vez que el fuego sea completamente controlado, se llevarán a cabo los peritajes correspondientes para determinar las causas del incendio y precisar el monto total de las afectaciones.

Mientras tanto, personal de emergencia continúa en la zona realizando trabajos de enfriamiento y remoción de escombros, con el objetivo de evitar una posible reactivación del fuego, el cual ya fue controlado en un 90 por ciento.