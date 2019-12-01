Gobierno federal concluye proceso de reparación a víctimas de accidente en Tren Interoceánico

Gobierno federal concluye proceso de reparación a víctimas de accidente en Tren Interoceánico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 20:41:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 8 de abril de 2026.- El Gobierno de México informó la conclusión del proceso de reparación integral a las víctimas del accidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, a la altura de Salina Cruz, Oaxaca.

De acuerdo con autoridades, desde el momento del incidente se implementó una estrategia de atención centrada en las víctimas y sus familias, que incluyó servicios médicos, apoyo psicológico y asesoría jurídica.

El proceso fue coordinado por la Secretaría de Gobernación, con la participación de diversas instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina y el gobierno de Oaxaca, entre otras dependencias federales.

Según la información oficial, se desplegaron más de 200 servidores públicos para brindar atención directa a las personas afectadas, incluso fuera del país, con el objetivo de garantizar que todas pudieran acceder al proceso sin importar su ubicación.

El gobierno federal indicó que el 100% de las personas que iniciaron el proceso de reparación han sido atendidas. No obstante, precisó que los montos de las compensaciones no serán públicos, a solicitud de las víctimas, aunque aseguró que cumplen con estándares nacionales e internacionales.

Las autoridades destacaron que la reparación no se limitó a lo económico, sino que incluyó atención integral y acompañamiento continuo, en un esfuerzo por restituir, en la medida de lo posible, los daños ocasionados.

Con el cierre de este proceso, el gobierno reiteró su compromiso con la atención a víctimas y la garantía de sus derechos.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Por incendio en fábrica de plásticos, evacuan aproximadamente a 200 personas en San Luis Potosí
Se registra incendio en tiradero clandestino de residuos en la colonia El Mirador de Zempoala, Hidalgo
Vuelca y se incendia pipa en Montemorelos, Nuevo León, ocasionando el cierre de la Carretera Nacional
Persecución y enfrentamiento armado entre policías y presuntos ladrones deja un herido
Más información de la categoria
“Pueden cargar Magna”, solución de Sheinbaum ante alza de la Premium a cerca de 30 pesos; promesa de AMLO de 10 pesos por litro, nunca llegó
Gobierno federal concluye proceso de reparación a víctimas de accidente en Tren Interoceánico
Influencer Werevertumorro rechaza registrar su celular en plataforma de la 4T: Gobierno lo contacta a su número privado para hacerle saber que están al pendiente de él
A la cárcel 13 soldados por matar a dos niñas en Badiraguato, Sinaloa: Estado, Ejército y federación dijeron que fue enfrentamiento, pero le dieron 119 balazos a una familia; hasta Sheinbaum evitó hablar del caso
Comentarios