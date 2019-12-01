Fallece hombre tras accidente vehicular en las inmediaciones de la comunidad La Esperanza de La Piedad, Michoacán 

Fallece hombre tras accidente vehicular en las inmediaciones de la comunidad La Esperanza de La Piedad, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 21:53:13
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La Piedad, Michoacán, a 8 de abril de 2026.- Un saldo de una persona sin vida fue el que dejó el choque entre un camión de volteo y un auto compacto, hechos registrados en la carretera La Piedad-Zamora, en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la referida carretera, el las inmediaciones de la comunidad de La Esperanza, se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio se trasladaron elementos de tránsito quienes encontraron chocados un camión de volteo y un vehículo Volkswagen Polo, dentro de este una persona sin vida, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las indagatorias correspondientes.

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