Vuelca vehículo en Zitácuaro, Michoacán; hay un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 08:31:33

Zitácuaro, Michoacán, 18 de diciembre del 2025.- Un saldo de una persona lesionada fue el que dejó la volcadura de un vehículo registrada en en libramiento J. Múgica del municipio de Zitácuaro, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones de Los Lavaderos, se había registrado una volcadura vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.