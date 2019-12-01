Rafaguean casa en la Movimiento Magisterial, en Uruapan, Michoacán

Rafaguean casa en la Movimiento Magisterial, en Uruapan, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 09:50:14
Uruapan, Michoacán, a 18 de diciembre 2025.- Daños materiales dejó como saldo el ataque a balazos, perpetrado por reconocidos, en contra de un vivienda en la colonia Movimiento Magisterial, ubicada en la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sujetos armados habían disparado contra una vivienda de la calle Ricardo Flores Magón.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes al arribar encontraron la fachada de la propiedad con indicios de atavié a balazos.

Así miso se localizaron en la zona casquillos percutidos mismos que fueron amañados para su posterior análisis.

Es de mencionar que tras el hecho delictivo no se registraron víctimas que lamentar.

