Motociclista pierde la vida en accidente en Paseo de la República en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 09:39:20

Querétaro, Querétaro, 18 de diciembre del 2025.- Un motociclista de entre 56 y 58 años de edad, perdió la vida, luego de impactarse contra un tráiler en carriles laterales de Paseo de la República en Querétaro.

El accidente ocurrió a la altura de Juguetrón, en dirección a la capital queretana, luego de que el motociclista, intentara ganarle el paso al tráiler, que realizaba maniobras para ingresar a Azupiso.

Tras la colisión, servicios de emergencias se movilizaron al lugar, quienes al llegar, confirmaron que la persona quien era trabajador de la empresa Seguritec, ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes acudieron al lugar a tomar conocimiento y esperar el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Cabe mencionar, que el operador del tráiler fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Querétaro, para determinar su situación jurídica.