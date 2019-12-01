Claudia Sheinbaum confronta a Trump y rechaza la criminalización de migrantes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 10:34:22

Ciudad de México, 18 de diciembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su rechazo a los mensajes emitidos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigidos a personas migrantes, en los que se les criminaliza y negó que la frontera entre ambos países sea una de las más peligrosas a nivel mundial.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo señaló que no comparte esa visión y criticó que se vuelva a estigmatizar a la población migrante.

Recordó que Estados Unidos se formó gracias a la migración y que gran parte de su crecimiento económico ha sido posible por la aportación de personas provenientes de distintas regiones, entre ellas millones de mexicanos.

Así mismo, subrayó que la forma más efectiva de reducir la migración no es mediante amenazas o criminalización, sino a través de políticas de cooperación para el desarrollo.

En ese sentido, destacó que el aumento al salario mínimo y los programas sociales impulsados durante los gobiernos de la Cuarta Transformación ayudaron a disminuir la migración de mexicanos, una tendencia que comenzó desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Indicó que el repunte reciente en los flujos migratorios obedece, principalmente, al tránsito de personas de otros países —no sólo de Centroamérica— que utilizan a México como paso hacia Estados Unidos.

La mandataria mexicana también defendió la importancia económica de la comunidad mexicana en territorio estadounidense, al señalar su papel clave en sectores como la agricultura, la construcción, los servicios, la industria y la academia.

Puso como ejemplo que la producción agrícola en estados como California no podría sostenerse sin la participación de trabajadores mexicanos.

Respecto a la frontera común, la jefa del Ejecutivo federal rechazó que se trate de una de las más inseguras del mundo.

Por el contrario, destacó que es una de las zonas fronterizas con mayor dinamismo económico y social, con el cruce diario de alrededor de un millón de personas y más de 460 mil vehículos, impulsado por la integración regional y el tratado comercial entre ambos países.