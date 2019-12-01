Operación Frontera Norte deja más de 115 toneladas de estupefacientes asegurados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 08:24:26

Ciudad de México, 18 de diciembre del 2025.- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México dio a conocer los resultados más recientes de la Operación Frontera Norte, correspondientes al 17 de diciembre de 2025.

Desde que inició este despliegue el pasado 5 de febrero, las autoridades federales han detenido a 10 mil 60 personas y asegurado 7 mil 445 armas de fuego, además de más de 1.26 millones de cartuchos, 33 mil 885 cargadores, 115.7 toneladas de droga, entre ellas 598.9 kilos de fentanilo. A ello se suman 5 mil 955 vehículos y mil 191 inmuebles asegurados.

Entre los operativos más relevantes se encuentran los siguientes:

Coahuila:

En la ciudad de Saltillo, fuerzas de seguridad aseguraron 12 kilos de metanfetamina, diversas dosis de marihuana y un inmueble presuntamente vinculado a actividades ilícitas.

Sinaloa:

En el municipio de Cosalá fueron localizadas y desmanteladas cuatro zonas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas, donde se incautaron 3 mil 489 litros de sustancias químicas destinadas a la producción de metanfetamina. La afectación económica para la delincuencia organizada se estimó en 69 millones de pesos.

En otra acción, en Escuinapa, se decomisaron 10 cargadores, 430 cartuchos útiles, 25 artefactos explosivos improvisados, cinco chalecos tácticos y un vehículo.

Sonora:

En Huatabampo, una persona fue detenida y se aseguraron seis armas de fuego, 10 cargadores, diversas piezas de armamento y un tractocamión.