Abandonan a su suerte a abuelita de 90 años en carretera de Tamaulipas; se busca a familiares inhumanos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 08:53:35
Matamoros, Tamaulipas, 18 de diciembre del 2025.- Una mujer de aproximadamente 90 años de edad fue localizada en estado crítico tras ser abandonada en una carretera de Tamaulipas, donde permanecía sola en su silla de ruedas, expuesta a las bajas temperaturas.

La adulta mayor fue encontrada inconsciente y con signos severos de hipotermia, por lo que fue trasladada de urgencia al Hospital General, donde médicos confirmaron que también presenta desnutrición severa. Su estado de salud fue reportado como delicado.

A más de 24 horas del hallazgo, la mujer aún no ha sido identificada. El DIF Matamoros informó que no se trata de una persona en situación de calle, ya que su apariencia indica que estaba bien aseada y cuidada, además de que no es conocida entre la población vulnerable de la zona.

Ante estos hechos, la Fiscalía estatal ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer cómo llegó hasta ese punto y dar con sus familiares o responsables. 

