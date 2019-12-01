Camión de carga cae en barranco; circulaba por la Siglo XXI

Camión de carga cae en barranco; circulaba por la Siglo XXI
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 10:47:28
Múgica, Michoacán, a 18 de diciembre 2025.- Víctima de las lesiones que sufrió al cae con su tráiler en un barranco de más de 20 metros de profundidad, un trailero perdió la vida, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI).

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que a la altura del kilómetro 237+00, de la referida carretera se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio se trasladaron elementos de la Guardia Nacional quienes al arribar encontraron un camión, el cual cayó a un barranco de aproximadamente 20 metros de altura y dentro de este el cuerpo sin vida del chofer.

Hechos anteriores de los que tomó conocimiento persona de la FGE para los efectos que marca la ley.

