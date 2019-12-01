Ordenan detención de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo; anulan criterio de oportunidad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 10:17:29

Ciudad de México, a 18 de diciembre 2025.- Un juez federal ordenó la la detención de Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo y señalado por ser líder de una organización criminal, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló el criterio de oportunidad.

El empresario neoleonés está señalado por el delito delincuencia organizada, con la finalidad de cometer tráfico de armas de fuego e hidrocarburos.

Además, Octavio Alarcón Terrón, titular del Centro de Justicia Penal Federal de Querétaro, consideró que el hombre de negocios tiene riesgo de fugarse, debido a que en cualquier momento puede abandonar el país por la capacidad económica con la que cuenta.

“Ello en razón de la imposibilidad que tuvo la Fiscalía, para hacer comparecer al nombrado en domicilios que previamente se habían obtenido para su localización, es muy factible y constante su egreso del territorio nacional por estar viajando de un país a otro”, se indicó en el documento judicial.

Igualmente en la orden del togado, se señaló que Rocha Cantú no cuenta con un domicilio dentro de México.

“Derivado de los informes policiales se advierte que no cuenta con un domicilio dentro del territorio nacional en donde pueda ser localizado. Razón por la cual hasta este momento no tiene establecido un arraigo domiciliario en donde pueda ser localizado y notificado por las autoridades”, agregó.

Cabe mencionar que se giró una orden de aprehensión contra el copropietario del certamen de belleza el pasado 15 de noviembre, la cual fue cancelada debido a que se apegó a un criterio de oportunidad.

No obstante, el pasado 15 de diciembre, fue girada una nueva orden en su contra, por lo que el sospechoso es de nueva cuenta prófugo de la justicia, y en caso de ser detenido, el delito por el que es señalado amerita la prisión preventiva de oficio.