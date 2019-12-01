Se incendia camión nodriza en la Siglo XXI; cinco autos y el camión quedaron calcinados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 08:34:20

La Huacana, Michoacán, 18 de diciembre del 2025.- Un saldo de cinco vehículos nuevos y un camión nodriza quemados fue el que dejó el incendio del tráiler, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI) a la altura del municipio de La Huacana, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 176 de la referida carretera, se estaba quemando un camión.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como de Protección Civil, quienes al arribar encontraron envuelto en llamas un camión nodriza.

Pese a los esfuerzos de los Bomberos por sofocar el fuego, finalmente las llamas consumieron cinco vehículos y el propio camión.

Es de mencionar que, presuntamente, el siniestro se debió a una falla mecánica.