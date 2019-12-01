Se incendia camión nodriza en la Siglo XXI; cinco autos y el camión quedaron calcinados

Se incendia camión nodriza en la Siglo XXI; cinco autos y el camión quedaron calcinados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 08:34:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

La Huacana, Michoacán, 18 de diciembre del 2025.- Un saldo de cinco vehículos nuevos y un camión nodriza quemados fue el que dejó el incendio del tráiler, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI) a la altura del municipio de La Huacana, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 176 de la referida carretera, se estaba quemando un camión.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional así como de Protección Civil, quienes al arribar encontraron envuelto en llamas un camión nodriza.

Pese a los esfuerzos de los Bomberos por sofocar el fuego, finalmente las llamas consumieron cinco vehículos y el propio camión.

Es de mencionar que, presuntamente, el siniestro se debió a una falla mecánica.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a dos personas dentro del mercado de abastos en Celaya, Guanajuato
Se incendia camión nodriza en la Siglo XXI; cinco autos y el camión quedaron calcinados
Vinculan a proceso a "El Limones", presunto líder extorsionador y operador criminal
Vuelca vehículo en Zitácuaro, Michoacán; hay un herido
Más información de la categoria
Abandonan a su suerte a abuelita de 90 años en carretera de Tamaulipas; se busca a familiares inhumanos
Se incendia camión nodriza en la Siglo XXI; cinco autos y el camión quedaron calcinados
Operación Frontera Norte deja más de 115 toneladas de estupefacientes asegurados
Abaten a siete presuntos criminales durante enfrentamiento en Zacatecas
Comentarios