Vuelca vehículo en Nicolás Flores, Hidalgo: madre e hijo pierden la vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 19:57:34

Nicolás Flores, Hidalgo, a 8 de abril de 2026.- Un accidente carretero registrado en el municipio de Nicolás Flores, Hidalgo, dejó como saldo la muerte de dos personas, de acuerdo a información de las autoridades locales.

El percance tuvo lugar en un tramo del barrio Los Rosales, una zona conocida por sus curvas cerradas. Según los primeros reportes, el conductor habría perdido el control del vehículo, lo que ocasionó que saliera de la carretera y terminara volcado.

Tras el incidente, al sitio arribaron elementos de seguridad pública y servicios de emergencia, quienes confirmaron que las dos personas a bordo, una mujer y su hijo, ya no presentaban signos vitales.

Las autoridades indicaron que será a través de las investigaciones correspondientes como se determinen con precisión las causas del accidente. En tanto, reiteraron el llamado a los conductores a extremar precauciones, especialmente en tramos carreteros con condiciones complicadas.