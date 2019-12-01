Persecución y enfrentamiento armado entre policías y presuntos ladrones deja un herido

Persecución y enfrentamiento armado entre policías y presuntos ladrones deja un herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Abril de 2026 a las 19:58:39
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Apaseo el Grande, Guanajuato, 8 de abril de 2026.- Un hombre lesionado, un tractocamión asegurado y una unidad oficial afectada fue lo que resultó de una fuerte persecución y balacera

Se presumen que el reporte de un vehículo robado recibido a las autoridades a través de la unidad de emergencias 911 alrededor de las 4 de la tarde fue lo que provocó el movimiento policiaco de las tres órdenes de gobierno 

Fue entre 30 y 35 km o que se extendió una persecución y balacera que inició de manera preliminar sobre la carretera Panamericana a la altura del municipio de Celaya y culminó a la altura de la comunidad de San José Agua azul perteneciente a Paseo El Grande con dirección hacia Apaseo El Alto o Querétaro.

En el operativo los tres órdenes de gobierno se coordinaron y se integraron elementos municipales de Celaya a Paseo grande y a Paseo El Alto. Mientras tanto sobre la carretera se registró caos vehicular kilométrico.

En dicho punto se observó que un sujeto estaba herido por arma de fuego en un tractocamión con caja blanca de la empresa "Linol transportadora".

Además una unidad de Celaya fue trasladada en una grúa al resultar afectada posiblemente de los neumáticos. 

Hasta el momento se desconoce si el sujeto herido era la víctima o si había participado en el hecho violento 


El trabajo en coordinación con agentes de investigación criminal y peritos adscritos a la fiscalía determinará la mecánica así como el saldo real de lo ocurrido.

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