Vuelca un automóvil en el anillo vial Fray Junípero Serra del municipio de Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 15:17:41

Querétaro, Querétaro, a 11 de noviembre de 2025.- Importantes daños materiales y una severa carga vehicular, fue lo que dejó la volcadura de un automóvil, que se registró la mañana de este lunes en el anillo vial Fray Junípero Serra.

El accidente ocurrió a la altura de Paseo del Pedregal, luego, de que el conductor, perdiera el control del auto, lo que ocasionó que se saliera del vehículo y volcara.

A la zona, se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, brindaron los primeros auxilios y descartaron que el conductor y único pasajero, presentara heridas graves.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento.