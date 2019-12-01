Exceso de velocidad ocasionó una volcadura en la carretera a Tequisquiapan 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 15:22:40

El Marqués, Querétaro, a 11 de noviembre de 2025.- Servicios de emergencias se movilizaron a la carretera a Tequisquiapan, en donde se registró la volcadura de un vehículo, el cual quedó con importantes daños materiales.

El accidente ocurrió a la altura del Cerro de los Misterios, en dirección a La Cañada, luego de que el auto perdiera el control en la curva, al circular a exceso de velocidad.

Al perder el control, el auto chocó con la guarnición, lo que derivó que volcara y quedara llantas arriba con importantes daños materiales en la carrocería.

Policías municipales de la demarcación, acudieron a tomar conocimiento y abanderar la zona, mientras una grúa realizaba maniobras para retirar el vehículo accidentado.