Peritos de la Fiscalía Michoacán regresan al lugar del homicidio de Carlos Manzo para recabar nuevas evidencias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 14:09:23
Morelia, Michoacán, 11 de noviembre del 2025.– Peritos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) regresaron a la Plaza de los Mártires en Uruapan, lugar donde hace poco más de una semana fue asesinado el alcalde Carlos Manzo Rodríguez.

El objetivo del nuevo operativo fue realizar diligencias complementarias que permitan esclarecer los hechos, en especial las circunstancias de la muerte del presunto agresor, quien falleció pese a haber sido sometido minutos antes.

El retorno del personal forense ocurrió luego de las declaraciones del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien confirmó que se mantienen abiertas las investigaciones contra los escoltas de Manzo Rodríguez, a fin de determinar su actuación el día del ataque.

“Se está revisando pericialmente qué fue lo que ocurrió para que se distrajera o flexibilizara su círculo de seguridad”, señaló el mandatario.

Más de una decena de especialistas recorrieron la zona de las jardineras, donde se perpetró la agresión, y que continúa acordonada con vallas de seguridad. Los peritos realizaron inspecciones detalladas y tomas fotográficas, así como levantamiento de posibles indicios que ayuden a reconstruir la secuencia de los hechos.

Tras varias horas de trabajo, el equipo de la FGE regresó a Morelia con la evidencia recabada.

Noventa Grados
