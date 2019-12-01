Chofer de camión de carga resulta herido al volcar con su unidad en la carretera Cuidad Hidalgo-Maravatío en las inmediaciones de Zinapécuaro, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 17:42:48
Zinapécuaro, Michoacán, a 11 de noviembre de 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó el chofer de un camión de carga el cual volcó con su unidad en la carretera Cuidad Hidalgo-Maravatío.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida carretera, en las inmediaciones del municipio de Zinapécuaro, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron al chofer de un camión de carga, el cual fue trasladado a un nosocomio para su valoración y atención médica.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.

