Plan Michoacán por la Paz de Sheinbaum es distinto a estrategias fallidas de Calderón y Peña: Bedolla

Plan Michoacán por la Paz de Sheinbaum es distinto a estrategias fallidas de Calderón y Peña: Bedolla
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 13:32:30
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, atribuyó responsabilidad a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por la crisis de violencia que persiste en el estado.

Según las palabras del mandatario estatal, las decisiones que ambos tomaron en sus respectivos sexenios sentaron las bases del deterioro que enfrenta Michoacán en materia de seguridad.

En conferencia de prensa, Ramírez Bedolla indicó que fue el gobierno de Calderón el que declaró la llamada “guerra contra el narcotráfico”, decisión que según el gobernador, fortaleció los grupos criminales y provocó grandes consecuencias dentro del colectivo social mexicano.

“Vivimos ese momento, todos los michoacanos lo recordamos, fue evidente que aquella decisión tuvo un resultado negativo”, aseveró.

En cuanto al mandato de Peña Nieto, Alfredo Ramírez Bedolla cuestionó que en ese entonces se actuó con lentitud frente a la crisis de seguridad evidente y que los recursos prometidos para enfrentarla jamás se vieron reflejados.

“Se anunciaron miles de millones de pesos que nunca llegaron y se envió a lo que todos conocemos como ‘el Virrey’, con poderes plenipotenciarios, lo cual resultó en una catástrofe”, sentenció.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Apuñalan a un individuo en Apatzingán, Michoacán
Arrancan Policía Morelia y ANTAD Michoacán operativo del Buen Fin
En Zamora, Michoacán detienen a alias “el Pitufo”, presunto responsable de homicidio calificado y robo de vehículo
Ubican cárceles de donde hacen el 56% de las extorsiones en México
Más información de la categoria
Peritos de la Fiscalía Michoacán regresan al lugar del homicidio de Carlos Manzo para recabar nuevas evidencias
Plan Michoacán por la Paz de Sheinbaum es distinto a estrategias fallidas de Calderón y Peña: Bedolla
“A mi papá no le hicieron marcha, pero me identifiqué con la de Carlos Manzo”: niña de Uruapan relata el homicidio de su padre
Ubican cárceles de donde hacen el 56% de las extorsiones en México
Comentarios