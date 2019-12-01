Plan Michoacán por la Paz de Sheinbaum es distinto a estrategias fallidas de Calderón y Peña: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 13:32:30

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, atribuyó responsabilidad a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por la crisis de violencia que persiste en el estado.

Según las palabras del mandatario estatal, las decisiones que ambos tomaron en sus respectivos sexenios sentaron las bases del deterioro que enfrenta Michoacán en materia de seguridad.

En conferencia de prensa, Ramírez Bedolla indicó que fue el gobierno de Calderón el que declaró la llamada “guerra contra el narcotráfico”, decisión que según el gobernador, fortaleció los grupos criminales y provocó grandes consecuencias dentro del colectivo social mexicano.

“Vivimos ese momento, todos los michoacanos lo recordamos, fue evidente que aquella decisión tuvo un resultado negativo”, aseveró.

En cuanto al mandato de Peña Nieto, Alfredo Ramírez Bedolla cuestionó que en ese entonces se actuó con lentitud frente a la crisis de seguridad evidente y que los recursos prometidos para enfrentarla jamás se vieron reflejados.

“Se anunciaron miles de millones de pesos que nunca llegaron y se envió a lo que todos conocemos como ‘el Virrey’, con poderes plenipotenciarios, lo cual resultó en una catástrofe”, sentenció.