Apuñalan a un individuo en Apatzingán, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 14:39:26
Apatzingán, Michoacán, 11 de noviembre del 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un individuo el cual, por causas no determinadas, fue atacado a puñaladas en las afueras del mercado Ignacio López Rayón, de la ciudad de Apatzingán, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertadas de que en la intersección de la calle Samuel Castañón y la calle Licenciado José Manuel Herrera, afuera del referido mercado, había atacado a puñadas a una persona.

Al sitio arribaron elementos de la Policía Municpal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un individuo el cual fue trasladado a un hospital.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

