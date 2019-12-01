Vuelca un auto en el anillo vial Fray Junípero Serra de la capital queretana

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 20:08:20

Querétaro, Querétaro, a 2 de octubre de 2026.- La falta de precaución, aunado al asfalto mojado, ocasionó que un auto protagonizara una volcadura, en el anillo vial Fray Junípero Serra.

Fue en dirección a Juriquilla, en donde el vehículo perdió el control, cuando pasaba a la altura del puente a Chichimequillas, lo que ocasionó que chocara contra el muro y posteriormente terminara volcando.

Al lugar, se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron al conductor y determinaron, que no presentaba heridas graves.

La vialidad fue abanderada por parte de policías estatales, quienes acudieron al accidente a tomar conocimiento.