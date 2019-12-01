Choque frontal entre dos camionetas deja 11 lesionados en la carretera a Huimilpan

Choque frontal entre dos camionetas deja 11 lesionados en la carretera a Huimilpan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 20:22:27
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Huimilpan, Querétaro, 2 de octubre de 2026.- Fuerte choque entre dos vehículos, se registró este viernes, en la carretera a Huimilpan, que dejó como saldo a 11 personas heridas y severos daños materiales.

El accidente ocurrió sobre el kilómetro 10+500 de la carretera estatal 400, a la altura del Rancho El Mezquite, en la zona conocida como “La Herradura”.

De acuerdo a la información, en el lugar de la colisión, la camioneta en color gris, invadió el carril contrario, al pasar una curva, lo que ocasionó que se impactara de frente contra una camioneta de transporte de personal.

En la zona, se registró una importante movilización de servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a 11 personas, sin embargo, solo dos requirieron traslado a un hospital, reportando las graves.

La vialidad fue abanderada por las autoridades del municipio de Huimilpan, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, el cual además de daños y lesionados, derivó el cierre de la circulación.

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