Vehículo se sale de la vialidad en Pedro Escobedo, Querétaro, a la altura del camino a La Venta

Vehículo se sale de la vialidad en Pedro Escobedo, Querétaro, a la altura del camino a La Venta
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 20:23:48
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Pedro Escobedo, Querétaro, a 2 de octubre de 2026.- Solo daños materiales y la movilización de los servicios de emergencias, fue el saldo que dejó, la salida de camino de un auto, en camino a La Venta.

El accidente ocurrió, en el municipio de Pedro Escobedo, luego de que el auto perdiera el control, por el asfalto mojado, lo que ocasionó que se saliera del camino.

Testigos, de inmediato solicitaron la intervención de los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron al conductor y determinaron que no requería traslado a un hospital.

Policías municipales acudieron para tomar conocimiento y abanderar la zona del accidente, el cual dejó solo daños materiales.

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