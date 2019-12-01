Aseguran 60 toneladas de cigarrillos "piratas" en Huixquilucan; hay 3 detenidos

Aseguran 60 toneladas de cigarrillos "piratas" en Huixquilucan; hay 3 detenidos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 12:19:07
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Huixquilucan, Estado de México, a 2 de octubre 2026.- Personal de seguridad federal logró el decomiso de 60 toneladas de cigarros apócrifos, así como la detención de tres personas, dos de ellas canadienses, durante un cateo realizado en una bodega de Huixquilucan, Estado de México.

Lo anterior lo confirmó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que la mercancía asegurada equivale a cerca de 2 millones de unidades.

Igualmente, en sus redes sociales, el funcionario federal mencionó que fueron localizadas cuatro máquinas utilizadas para elaborar y empaquetar los productos, 293 cajas con filtros, más de 4 mil 800 rollos de papel y dos vehículos.

También indicó que los agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), SSPC, Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional.

En ese sentido, comentó que los agentes utilizaron información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

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