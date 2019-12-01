Motociclista resulta lesionada tras ser impactada por un vehículo en Zamora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 20:11:35

Zamora, Michoacán, 2 de octubre de 2026.- Una mujer resultó con algunos golpes en su cuerpo, luego de que la motocicleta en la que viajaba fuera impactada por alcance por un vehículo, cuyo conductor permaneció en el sitio.

Este accidente ocurrió la tarde de este viernes en la Avenida 5 de Mayo esquina con Vicente Guerrero, en la zona Centro.

La mujer lesionada es Daniela V., M., de 40 años de edad, vecina del Fraccionamiento Los Pintores, la cual fue auxiliada por paramédicos de Rescate, mismos que indicaron que no requería ser trasladada a un nosocomio.

Mientras elementos de Tránsito Municipal aseguraron el vehículo Volkswagen Golf color blanco, con placas PHC-630-D de Michoacán y la motocicleta Italika color rojo, con placa 74PTJ5 de Michoacán para deslindar responsabilidades.