Cruz Medina aprieta el cerco contra el crimen en Michoacán: Cierra septiembre con 406 detenidos, la captura del "Señor de la T" y más de una tonelada de estupefaciente asegurada

Morelia, Mich., a 2 de octubre de 2026.— Septiembre cerró en Michoacán con un despliegue de seguridad que dejó 406 personas detenidas, mil 271 kilogramos de droga, 105 armas de fuego, 890 vehículos y 4 mil 552 cartuchos útiles asegurados, de acuerdo con el balance presentado por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), encabezada por José Antonio Cruz Medina, quien destacó una serie de golpes operativos contra estructuras delictivas en distintas regiones del estado.

Durante la rueda de prensa encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, Cruz Medina expuso los resultados de la estrategia desplegada durante el mes y subrayó que 66 de las personas detenidas fueron identificadas por las autoridades como relacionadas con células delictivas. El secretario destacó que los operativos no se limitaron a detenciones aisladas, sino que incluyeron acciones coordinadas con instituciones estatales y federales para atacar estructuras vinculadas con delitos de alto impacto.

Entre los resultados señalados por el funcionario sobresale la captura de Manuel “N”, alias “El Señor de la T”, junto con otras tres personas. Durante esa intervención fueron asegurados armamento, droga y un vehículo con reporte de robo. La detención se sumó a otras acciones contra personas señaladas por su probable participación en delitos como extorsión y secuestro exprés.

Uno de los operativos de mayor alcance se desarrolló en Angamacutiro y Puruándiro, donde las autoridades acompañaron a la Fiscalía General del Estado en la ejecución de 28 cateos. El despliegue permitió detener a 18 personas que, según la investigación ministerial, estarían relacionadas con el grupo de “El Señor de la T”; entre los detenidos se encuentran cuatro policías municipales, además de una persona que contaba con una orden de aprehensión por desaparición de particulares.

El balance presentado por Cruz Medina también incluyó acciones en la región de Los Reyes, donde fueron aseguradas seis personas presuntamente relacionadas con una célula delictiva. Entre ellas se encontraba Luis “N”, quien, de acuerdo con la información oficial, contaba con 12 órdenes de aprehensión por delitos como homicidio y secuestro agravado.

En Morelia, las autoridades reportaron además la detención de cinco personas presuntamente vinculadas con una célula delictiva, intervención en la que fueron asegurados un arma de fuego, narcótico y una motocicleta con reporte de robo.

El volumen de aseguramientos presentado por la SSP coloca a septiembre como un mes de intensa actividad operativa: más de una tonelada de droga retirada de circulación, más de un centenar de armas decomisadas y cientos de vehículos asegurados, además de miles de cartuchos útiles.

Los resultados fueron utilizados por Cruz Medina para refrendar que la Guardia Civil mantendrá los despliegues coordinados con autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de incrementar la presencia policial y continuar con el aseguramiento de armas, drogas y vehículos relacionados con hechos delictivos.

Con este balance, el secretario de Seguridad Pública mostró una dependencia enfocada en operativos de mayor alcance, coordinación institucional y seguimiento a objetivos considerados prioritarios por las autoridades, particularmente en investigaciones relacionadas con homicidio, secuestro, extorsión y estructuras criminales.

Más allá de las cifras, el mensaje de Cruz Medina fue claro: la estrategia de seguridad busca pasar de la reacción ante los delitos a golpear directamente las estructuras y redes que las autoridades identifican como responsables de actividades criminales, con operativos que involucran cateos, órdenes de aprehensión, aseguramiento de armamento y trabajo conjunto con la Fiscalía.