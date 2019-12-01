2 de octubre de 1968: la tarde en que Tlatelolco fue escenario de una violenta represión

Ciudad de México, 2 de octubre de 2026.- Lo que comenzó como un mitin estudiantil en la Plaza de las Tres Culturas terminó convirtiéndose en uno de los episodios más graves de represión en la historia contemporánea de México. La tarde del 2 de octubre de 1968, estudiantes, profesores, trabajadores y vecinos de Tlatelolco fueron alcanzados por un operativo de fuerzas militares y de seguridad que dejó muertos, heridos y cientos de detenidos.

El movimiento estudiantil había comenzado meses antes, a finales de julio después de un enfrentamiento entre estudiantes y granaderos. Las protestas crecieron durante agosto y septiembre y reunieron a alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y otras instituciones. El Consejo Nacional de Huelga (CNH) se convirtió en el principal órgano de coordinación del movimiento, que exigía, entre otras demandas, la liberación de presos políticos y la desaparición del cuerpo de granaderos.

El 2 de octubre, miles de personas se concentraron en Tlatelolco para escuchar a los dirigentes estudiantiles. La marcha prevista hacia el Casco de Santo Tomás fue cancelada durante el mitin para evitar una confrontación con el Ejército, sin embargo, alrededor de las 18:00 horas, cuando la concentración estaba por terminar, un helicóptero sobrevoló la plaza y lanzó bengalas. Poco después comenzaron los disparos. La multitud intentó escapar y refugiarse en los edificios cercanos, mientras soldados y elementos identificados posteriormente como integrantes del Batallón Olimpia avanzaban sobre la zona.

La balacera se prolongó durante la noche. Elementos militares y policiacos ingresaron a edificios de la unidad habitacional para detener a personas que habían buscado refugio, mientras varios dirigentes del CNH fueron capturados y posteriormente trasladados al Campo Militar Número Uno. La magnitud de la violencia y la participación de distintos cuerpos de seguridad quedaron documentadas en testimonios, fotografías y archivos que con el paso de los años se hicieron públicos.

A 58 años de aquellos acontecimientos, el número exacto de personas asesinadas continúa sin saberse. El Archivo General de la Nación señala que las cifras manejadas en los primeros días variaron considerablemente y que incluso investigaciones posteriores no pudieron establecer una lista definitiva de víctimas. Documentos del propio Estado, testimonios de sobrevivientes y archivos desclasificados han permitido reconstruir parte de lo ocurrido, aunque persisten interrogantes sobre la magnitud total de la tragedia.

El 2 de octubre quedó así como una fecha vinculada a la memoria de las víctimas y a las exigencias de verdad y esclarecimiento sobre la represión del movimiento estudiantil de 1968. La frase “2 de octubre no se olvida” permanece como una de las expresiones más reconocibles de la memoria colectiva de aquel episodio.